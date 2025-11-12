Yritysluettelo
Intuit
Intuit Full-Stack ohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa Greater Toronto Area

Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in Greater Toronto Area Intuit:ssa vaihtelee CA$113K per year Software Engineer 1 -tasolta CA$280K per year Staff Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Toronto Area on yhteensä CA$162K. Katso Intuit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Software Engineer 1
(Lähtötaso)
CA$113K
CA$100K
CA$9.8K
CA$3.3K
Software Engineer 2
CA$149K
CA$123K
CA$20.4K
CA$6K
Senior Software Engineer
CA$222K
CA$159K
CA$45.4K
CA$17.8K
Staff Software Engineer
CA$280K
CA$163K
CA$83.2K
CA$33.7K
Näytä 4 Lisää tasoja
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Intuit-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Intuit in Greater Toronto Area on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$280,287. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Intuit Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille in Greater Toronto Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$168,785.

