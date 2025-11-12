Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in Greater Toronto Area Intuit:ssa vaihtelee CA$113K per year Software Engineer 1 -tasolta CA$280K per year Staff Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Toronto Area on yhteensä CA$162K. Katso Intuit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Software Engineer 1
CA$113K
CA$100K
CA$9.8K
CA$3.3K
Software Engineer 2
CA$149K
CA$123K
CA$20.4K
CA$6K
Senior Software Engineer
CA$222K
CA$159K
CA$45.4K
CA$17.8K
Staff Software Engineer
CA$280K
CA$163K
CA$83.2K
CA$33.7K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Intuit-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)