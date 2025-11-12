Yritysluettelo
Intuit
Intuit Full-Stack ohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in Greater Bengaluru Intuit:ssa vaihtelee ₹3.06M per year Software Engineer 1 -tasolta ₹9.88M per year Staff Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Bengaluru on yhteensä ₹5.05M. Katso Intuit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Software Engineer 1
(Lähtötaso)
₹3.06M
₹2.21M
₹675K
₹172K
Software Engineer 2
₹4.46M
₹2.89M
₹1.44M
₹131K
Senior Software Engineer
₹7.99M
₹4.35M
₹3.24M
₹399K
Staff Software Engineer
₹9.88M
₹5.99M
₹2.94M
₹950K
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Intuit-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Intuit in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹10,857,907. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Intuit Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹5,075,006.

