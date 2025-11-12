Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in United States Intuit:ssa vaihtelee $146K per year Software Engineer 1 -tasolta $505K per year Architect -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $220K. Katso Intuit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Software Engineer 1
$146K
$118K
$17.1K
$10.6K
Software Engineer 2
$199K
$151K
$34.7K
$13.3K
Senior Software Engineer
$263K
$180K
$59.3K
$24.4K
Staff Software Engineer
$330K
$211K
$81.6K
$37K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Intuit-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)