Frontend-ohjelmistokehittäjä korvaus in India Intuit:ssa vaihtelee ₹5.11M per year ja ₹12.05M välillä. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹7.55M. Katso Intuit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹7.72M
₹4.48M
₹2.63M
₹614K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Intuit-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)