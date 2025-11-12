Backend-ohjelmistokehittäjä korvaus in San Francisco Bay Area Intuit:ssa vaihtelee $155K per year Software Engineer 1 -tasolta $534K per year Senior Staff Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $265K. Katso Intuit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Software Engineer 1
$155K
$129K
$15.7K
$10.7K
Software Engineer 2
$202K
$154K
$35.6K
$12.7K
Senior Software Engineer
$274K
$186K
$72K
$16.1K
Staff Software Engineer
$355K
$208K
$110K
$36.4K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Intuit-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)