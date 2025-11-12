Backend-ohjelmistokehittäjä korvaus in India Intuit:ssa vaihtelee ₹3.12M per year Software Engineer 1 -tasolta ₹11.53M per year Staff Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹5.73M. Katso Intuit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Software Engineer 1
₹3.12M
₹1.99M
₹962K
₹167K
Software Engineer 2
₹4.47M
₹3.1M
₹1.14M
₹225K
Senior Software Engineer
₹6.61M
₹4.37M
₹1.96M
₹287K
Staff Software Engineer
₹11.53M
₹6.2M
₹4.37M
₹958K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Intuit-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)