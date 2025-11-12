Yritysluettelo
Intuit
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Backend-ohjelmistokehittäjä

  • India

Intuit Backend-ohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa India

Backend-ohjelmistokehittäjä korvaus in India Intuit:ssa vaihtelee ₹3.12M per year Software Engineer 1 -tasolta ₹11.53M per year Staff Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹5.73M. Katso Intuit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Software Engineer 1
(Lähtötaso)
₹3.12M
₹1.99M
₹962K
₹167K
Software Engineer 2
₹4.47M
₹3.1M
₹1.14M
₹225K
Senior Software Engineer
₹6.61M
₹4.37M
₹1.96M
₹287K
Staff Software Engineer
₹11.53M
₹6.2M
₹4.37M
₹958K
Näytä 4 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Intuit-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistosuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Backend-ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Intuit in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹11,533,504. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Intuit Backend-ohjelmistokehittäjä roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹5,697,864.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Intuit ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Google
  • Amazon
  • Apple
  • Microsoft
  • PayPal
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit