Intuit
  • Palkat
  • Tuotesuunnittelija

  • UX-suunnittelija

  • India

Intuit UX-suunnittelija Palkat sijainnissa India

UX-suunnittelija korvaus in India Intuit:ssa vaihtelee ₹4.04M per year Product Designer 2 -tasolta ₹6.69M per year Senior Product Designer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹3.86M. Katso Intuit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Product Designer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Product Designer 2
₹4.04M
₹2.78M
₹1M
₹254K
Senior Product Designer
₹6.69M
₹4.62M
₹1.46M
₹602K
Staff Product Designer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Intuit-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-suunnittelija roolille yrityksessä Intuit in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹6,913,551. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Intuit UX-suunnittelija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹3,859,798.

