Intuit
  • Palkat
  • Tuotesuunnittelija

  • UX-suunnittelija

  • Canada

Intuit UX-suunnittelija Palkat sijainnissa Canada

UX-suunnittelija korvaus in Canada Intuit:ssa vaihtelee CA$143K per year Product Designer 2 -tasolta CA$224K per year Staff Product Designer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Canada on yhteensä CA$218K.

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Product Designer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Designer 2
CA$143K
CA$116K
CA$15.6K
CA$11.6K
Senior Product Designer
CA$207K
CA$139K
CA$51.7K
CA$16.5K
Staff Product Designer
CA$224K
CA$141K
CA$64.8K
CA$17.9K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Intuit-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-suunnittelija roolille yrityksessä Intuit in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$508,487. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Intuit UX-suunnittelija roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$218,216.

Muut resurssit