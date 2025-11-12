Yritysluettelo
Intuit
Intuit Tuotemarkkinoinnin päällikkö Palkat sijainnissa United States

Tuotemarkkinoinnin päällikkö mediaanikorvaus in United States Intuit:ssa on yhteensä $186K per year. Katso Intuit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Mediaanipalkka
company icon
Intuit
Product Marketing Manager
San Diego, CA
Yhteensä vuodessa
$186K
Taso
M1
Peruspalkka
$133K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$13K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Intuit?
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Intuit-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotemarkkinoinnin päällikkö roolille yrityksessä Intuit in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $229,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Intuit Tuotemarkkinoinnin päällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $169,000.

