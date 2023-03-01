Yrityshakemisto
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo Palkat

Intesa Sanpaolo:n palkkaväli vaihtelee $15,558:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Talousanalyytikko :lle alaosassa $93,254:aan Ratkaisuarkkitehti :lle yläosassa.

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $47.7K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Talousanalyytikko
$15.6K
Henkilöstöhallinto
$81.1K

Projektipäällikkö
$85.7K
Tietoturva-analyytikko
$80.1K
Ratkaisuarkkitehti
$93.3K
Tekninen kirjoittaja
$39.8K
UKK

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Intesa Sanpaolo to Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $93,254. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Intesa Sanpaolo wynosi $80,056.

Muut resurssit