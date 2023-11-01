Yritysluettelo
International SOS
International SOS Palkat

International SOS:n palkka vaihtelee $70,614 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $150,000 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä International SOS. Viimeksi päivitetty: 9/5/2025

$160K

Myynti
Median $150K
Data-asiantuntija
$70.6K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$94.1K

Ohjelmapäällikkö
$74.6K
Projektipäällikkö
$127K
The highest paying role reported at International SOS is Myynti with a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at International SOS is $94,063.

