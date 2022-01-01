Yritysluettelo
Interactive Brokers
Interactive Brokers Palkat

Interactive Brokers:n palkka vaihtelee $11,558 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietoteknologi (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $400,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Interactive Brokers. Viimeksi päivitetty: 11/25/2025

Ohjelmistosuunnittelija
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $280K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Liiketoimintaoperaatiot
$109K
Data-analyytikko
$116K
Datatieteilijä
$132K
Henkilöstöhallinto
$85.4K
Tietoteknologi (IT)
$11.6K
Lakiasiat
$106K
Markkinointi
$106K
Tuotesuunnittelija
$174K
Tuotepäällikkö
$99.5K
Projektipäällikkö
$189K
Ansaintaaikataulu

10%

V 1

15%

V 2

15%

V 3

15%

V 4

15%

V 5

15%

V 6

15%

V 7

Osaketyyppi
RSU

Interactive Brokers-yhtiössä RSUs noudattavat 7 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 10% ansaitsee 1st-V (10.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 2nd-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 3rd-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 4th-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 5th-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 6th-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 7th-V (15.00% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Interactive Brokers on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $400,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Interactive Brokers ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $160,026.

