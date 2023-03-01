Yrityshakemisto
Interac
Interac Palkat

Interac:n palkkaväli vaihtelee $54,953:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tietotekniikan asiantuntija :lle alaosassa $100,269:aan Tietoturva-analyytikko :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Interac. Viimeksi päivitetty: 8/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $87.1K
Tuotevastaava
Median $60K
Datatieteilijä
$65.4K

Tietotekniikan asiantuntija
$55K
Ohjelmajohtaja
$81.1K
Tietoturva-analyytikko
$100K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Interac:ssa on Tietoturva-analyytikko at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $100,269. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Interac:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $73,280.

