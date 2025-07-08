Yritysluettelo
Intello Labs
Intello Labs Palkat

Intello Labs:n mediaaripalkka on $12,573 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Intello Labs. Viimeksi päivitetty: 11/25/2025

Ohjelmistosuunnittelija
$12.6K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Intello Labs on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $12,573. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Intello Labs ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $12,573.

