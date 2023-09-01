Yritysluettelo
intelliHR
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

intelliHR Palkat

intelliHR:n palkka vaihtelee $84,948 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $162,505 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä intelliHR. Viimeksi päivitetty: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
$84.9K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$163K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä intelliHR on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $162,505. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä intelliHR ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $123,726.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle intelliHR ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Pinterest
  • Apple
  • Facebook
  • Spotify
  • Airbnb
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/intellihr/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.