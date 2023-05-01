Yritysluettelo
IntelliBoard
IntelliBoard Palkat

IntelliBoard:n palkka vaihtelee $39,800 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti-insinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $45,900 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä IntelliBoard. Viimeksi päivitetty: 11/24/2025

Myynti-insinööri
$39.8K
Ratkaisuarkkitehti
$45.9K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä IntelliBoard on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $45,900. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä IntelliBoard ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $42,850.

Muut resurssit

