Yrityshakemisto
Intellias
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Intellias Palkat

Intellias:n palkkaväli vaihtelee $15,288:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Markkinointi :lle alaosassa $95,574:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Intellias. Viimeksi päivitetty: 8/10/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $60K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Liiketoiminta-analyytikko
$65.8K
Dataanalyytikko
$35K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Laitteistoinsinööri
$63.6K
Tietotekniikan asiantuntija
$77.6K
Markkinointi
$15.3K
Projektipäällikkö
$46.8K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$95.6K
Ratkaisuarkkitehti
$82.3K
Tekninen ohjelmajohtaja
$67.3K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Intellias में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $95,574 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Intellias में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $64,683 है।

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Intellias:lle

Liittyvät yritykset

  • Intuit
  • Amazon
  • Spotify
  • Dropbox
  • Stripe
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit