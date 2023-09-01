Yritysluettelo
Intellect Design Arena Palkat

Intellect Design Arena:n palkka vaihtelee $8,476 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekninen kirjoittaja -tehtävässä alemman pään mukaan $38,311 Datatieteilijä -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Intellect Design Arena. Viimeksi päivitetty: 11/24/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $9.2K
Datatieteilijä
Median $38.3K
Markkinointi
$20.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
Tuotepäällikkö
$36.1K
Tekninen kirjoittaja
$8.5K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Intellect Design Arena on Datatieteilijä vuosittaisella kokonaiskorvauksella $38,311. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Intellect Design Arena ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $20,422.

Muut resurssit

