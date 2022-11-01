Yritysluettelo
Intelcom
Intelcom Palkat

Intelcom:n palkka vaihtelee $60,476 kokonaiskorvauksena vuodessa Information Technologist (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $105,874 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Intelcom. Viimeksi päivitetty: 10/21/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $82.1K
Information Technologist (IT)
$60.5K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$106K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Intelcom on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $105,874. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Intelcom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $82,130.

Muut resurssit