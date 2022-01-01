Yrityshakemisto
Integral Ad Science Palkat

Integral Ad Science:n palkkaväli vaihtelee $105,525:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Myynti :lle alaosassa $320,390:aan Tietotekniikan asiantuntija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Integral Ad Science. Viimeksi päivitetty: 8/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $175K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Tuotevastaava
Median $165K
Tietotekniikan asiantuntija
$320K

Myynti
$106K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$269K
Ratkaisuarkkitehti
$159K
Tekninen ohjelmajohtaja
$131K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$109K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Integral Ad Science:ssa on Tietotekniikan asiantuntija at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $320,390. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Integral Ad Science:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $162,100.

