Intapp
Intapp Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United States Intapp:ssa on yhteensä $188K per year. Katso Intapp:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Mediaanipalkka
company icon
Intapp
Machine Learning Engineer
Palo Alto, CA
Yhteensä vuodessa
$188K
Taso
L3
Peruspalkka
$165K
Stock (/yr)
$8K
Bonus
$15K
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
8 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Intapp?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Intapp-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Intapp in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $258,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Intapp Ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $185,000.

Muut resurssit