Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in United States Intapp:ssa on yhteensä $144K per year. Katso Intapp:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Mediaanipalkka
company icon
Intapp
Associate
Palo Alto, CA
Yhteensä vuodessa
$144K
Taso
Associate
Peruspalkka
$120K
Stock (/yr)
$12K
Bonus
$12K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Intapp?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Intapp-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Intapp in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $256,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Intapp Tuotepäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $145,500.

