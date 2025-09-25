Yritysluettelo
Tuotesuunnittelija mediaanikorvaus in United States Intapp:ssa on yhteensä $108K per year. Katso Intapp:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Mediaanipalkka
company icon
Intapp
Associate UX Designer
Austin, TX
Yhteensä vuodessa
$108K
Taso
1
Peruspalkka
$95K
Stock (/yr)
$6.5K
Bonus
$6.5K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Intapp?

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Intapp-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Intapp in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $174,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Intapp Tuotesuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $108,000.

Muut resurssit