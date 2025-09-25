Yritysluettelo
Information Technologist (IT) keskimääräinen kokonaiskorvaus Intapp:ssa vaihtelee $200K ja $280K per year välillä. Katso Intapp:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$216K - $251K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$200K$216K$251K$280K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Intapp-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus jobFamilies.Information Technologist (IT) roolille yrityksessä Intapp on vuosittainen kokonaiskorvaus $279,650. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Intapp jobFamilies.Information Technologist (IT) roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $199,750.

