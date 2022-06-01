Intapp Palkat

Intapp:n palkkaväli vaihtelee $72,507:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Kirjanpitäjä :lle alaosassa $233,825:aan Tietotekniikan asiantuntija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Intapp. Viimeksi päivitetty: 8/10/2025
25%
VUOSI 1
25%
VUOSI 2
25%
VUOSI 3
25%
VUOSI 4
Intapp:ssa Osake-/pääoma-avustukset on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:
25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)
25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)
25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)
25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)
