Intapp Palkat

Intapp:n palkkaväli vaihtelee $72,507:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Kirjanpitäjä :lle alaosassa $233,825:aan Tietotekniikan asiantuntija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Intapp. Viimeksi päivitetty: 8/10/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Tuotesuunnittelija
Median $108K
Tuotevastaava
Median $144K
Kirjanpitäjä
$72.5K

Tietotekniikan asiantuntija
$234K
Markkinointi
$102K
Tuotesuunnittelun päällikkö
$95.5K
Projektipäällikkö
$164K
Myynti
$120K
Ohjelmistoinsinööri
$119K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$129K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Intapp:ssa Osake-/pääoma-avustukset on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Intapp:ssa on Tietotekniikan asiantuntija at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $233,825. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Intapp:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $119,799.

