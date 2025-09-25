Yritysluettelo
Intact Financial Corporation Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Canada Intact Financial Corporation:ssa on yhteensä CA$77.4K per year. Katso Intact Financial Corporation:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Mediaanipalkka
company icon
Intact Financial Corporation
Software Developer 1
Montreal, QC, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$77.4K
Taso
L4
Peruspalkka
CA$77.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
0 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Intact Financial Corporation?

CA$225K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Intact Financial Corporation in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$136,569. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Intact Financial Corporation Ohjelmistoinsinööri roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$77,099.

