Intact Financial Corporation
  • Palkat
  • Liiketoiminta-analyytikko

  • Kaikki Liiketoiminta-analyytikko -palkat

Intact Financial Corporation Liiketoiminta-analyytikko Palkat

Liiketoiminta-analyytikko mediaanikorvaus in Canada Intact Financial Corporation:ssa on yhteensä CA$82.7K per year. Katso Intact Financial Corporation:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Mediaanipalkka
company icon
Intact Financial Corporation
Business Analyst
Toronto, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$82.7K
Taso
L2
Peruspalkka
CA$76K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$6.8K
Vuotta yrityksessä
5-10 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Intact Financial Corporation?

CA$225K

Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Intact Financial Corporation in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$133,718. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Intact Financial Corporation Liiketoiminta-analyytikko roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$82,454.

