Insurance Corporation of British Columbia
Insurance Corporation of British Columbia Palkat

Insurance Corporation of British Columbia:n palkka vaihtelee $20,732 kokonaiskorvauksena vuodessa Talousanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $100,500 Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Insurance Corporation of British Columbia. Viimeksi päivitetty: 10/21/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $58.4K
Liiketoimintaoperaatiot
$43.9K
Liiketoiminta-analyytikko
$101K

Tekstinkirjoittaja
$56K
Data-asiantuntija
$80.8K
Talousanalyytikko
$20.7K
Tuotepäällikkö
$101K
Pääomasijoittaja
$23.5K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Insurance Corporation of British Columbia on Liiketoiminta-analyytikko at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $100,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Insurance Corporation of British Columbia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $57,189.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Insurance Corporation of British Columbia ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

