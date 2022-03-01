Yrityshakemisto
Insulet
Insulet Palkat

Insulet:n palkkaväli vaihtelee $37,192:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Asiakaspalvelu :lle alaosassa $201,000:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Insulet. Viimeksi päivitetty: 8/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $143K
Konetekniikan insinööri
Median $81K
Biomediciinan insinööri
$101K

Asiakaspalvelu
$37.2K
Markkinointi
$185K
Tuotevastaava
$158K
Projektipäällikkö
$60.2K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$201K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$110K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Insulet:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $201,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Insulet:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $110,445.

