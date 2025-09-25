UX-tutkija korvaus in United States Instacart:ssa vaihtelee $257K per year L5 -tasolta $199K per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $212K. Katso Instacart:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$257K
$180K
$77K
$0
L6
$199K
$199K
$0
$0
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Instacart-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
50%
V 1
50%
V 2
Instacart-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:
50% ansaitsee 1st-V (50.00% vuosittain)
50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)