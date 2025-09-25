Yritysluettelo
Kokonaispalkkiot keskimääräinen kokonaiskorvaus in Canada Instacart:ssa vaihtelee CA$231K ja CA$329K per year välillä. Katso Instacart:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

CA$262K - CA$298K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
CA$231KCA$262KCA$298KCA$329K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Instacart-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

50%

V 1

50%

V 2

Osaketyyppi
RSU

Instacart-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 50% ansaitsee 1st-V (50.00% vuosittain)

  • 50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)



UKK

Instacart in CanadaのKokonaispalkkiotで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CA$328,842です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
InstacartのKokonaispalkkiot職種 in Canadaで報告されている年間総報酬の中央値はCA$231,304です。

