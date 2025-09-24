Yritysluettelo
Instacart
Instacart Markkinointioperaatiot Palkat

Markkinointioperaatiot keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Instacart:ssa vaihtelee $165K ja $235K per year välillä. Katso Instacart:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$189K - $221K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$165K$189K$221K$235K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Instacart-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

50%

V 1

50%

V 2

Osaketyyppi
RSU

Instacart-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 50% ansaitsee 1st-V (50.00% vuosittain)

  • 50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointioperaatiot roolille yrityksessä Instacart in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $235,170. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Instacart Markkinointioperaatiot roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $164,820.

