Liiketoimintakehitys korvaus in United States Instacart:ssa on yhteensä $196K per year L7 -tasolla. Katso Instacart:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025
Instacart-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
Osaketyyppi
RSU
Instacart-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:
50% ansaitsee 1st-V (50.00% vuosittain)
50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)
UKK
Hva er høyeste Liiketoimintakehitys lønn hos Instacart in United States?
Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Liiketoimintakehitys hos Instacart in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $285,600. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Hvor mye får Instacart Liiketoimintakehitys ansatte betalt in United States?
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Instacart for Liiketoimintakehitys rollen in United States er $196,800.
