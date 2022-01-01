Yritysluettelo
Inovalon Palkat

Inovalon:n palkka vaihtelee $43,675 kokonaiskorvauksena vuodessa Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä alemman pään mukaan $276,375 Liikkeenjohdon konsultti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Inovalon. Viimeksi päivitetty: 9/14/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $100K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $132K
Data-analyytikko
Median $100K

Liiketoiminta-analyytikko
Median $96K
Liiketoimintakehitys
$110K
Asiakaspalvelu
$55.3K
Henkilöstöhallinto
$190K
Liikkeenjohdon konsultti
$276K
Projektipäällikkö
$146K
Myynti
$49.8K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$246K
Ratkaisuarkkitehti
$43.7K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Inovalon on Liikkeenjohdon konsultti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $276,375. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Inovalon ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $105,223.

Muut resurssit