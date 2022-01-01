Yritysluettelo
Innovaccer Palkat

Innovaccer:n palkka vaihtelee $9,325 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $260,100 Tuotesuunnittelupäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Innovaccer. Viimeksi päivitetty: 9/6/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
Median $17.5K
Tuotepäällikkö
Median $55.8K

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $67.7K
Data-analyytikko
Median $9.3K
Tuotesuunnittelija
Median $21.6K
Data-tieteen päällikkö
$70.8K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$77.7K
Liikkeenjohdon konsultti
$16.5K
Markkinointioperaatiot
$11.8K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$260K
Myynti
$11.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Innovaccer on Tuotesuunnittelupäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $260,100. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Innovaccer ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $21,561.

