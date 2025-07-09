Yritysluettelo
Innotech Palkat

Innotech:n palkka vaihtelee $11,973 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietotekniikan asiantuntija (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $122,400 Kemian insinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Innotech. Viimeksi päivitetty: 9/14/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Ohjelmistoinsinööri
Median $51K

Frontend-ohjelmistoinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

DevOps-insinööri

Data-analyytikko
Median $39.8K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $46K

Ratkaisuarkkitehti
Median $68K

Data-arkkitehti

Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $78.9K
Hallinnollinen assistentti
$22.7K
Kemian insinööri
$122K
Data-asiantuntija
Median $31.3K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$12K
Investointipankkiiri
$41.8K
Juridiikka
$63.2K
Tuotesuunnittelija
$38.8K
Tuotepäällikkö
$60.2K
Projektipäällikkö
$91.4K
Rekrytoija
$58.5K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$66K
Pääomasijoittaja
$41.9K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Innotech on Kemian insinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $122,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Innotech ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $50,958.

