INNOLUX
INNOLUX Palkat

INNOLUX:n palkka vaihtelee $23,852 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $39,308 Projektipäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä INNOLUX. Viimeksi päivitetty: 9/14/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $25.9K
Koneinsinööri
$36.1K
Tuotesuunnittelija
$23.9K

Projektipäällikkö
$39.3K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä INNOLUX on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $39,308. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä INNOLUX ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $30,980.

