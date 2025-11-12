Backend-ohjelmistokehittäjä korvaus in India InMobi:ssa vaihtelee ₹2.45M per year SDE I -tasolta ₹5.6M per year SDE III -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹3.01M. Katso InMobi:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
SDE I
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
InMobi-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (1.19% jaksoa kohti)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)