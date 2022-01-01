Yrityshakemisto
Inmar
Inmar Palkat

Inmar:n palkkaväli vaihtelee $79,600:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Henkilöstöhallinto :lle alaosassa $224,400:aan Markkinointi :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Inmar. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $109K
Datatieteen päällikkö
$188K
Datatieteilijä
$110K

Talousanalyytikko
$86.7K
Henkilöstöhallinto
$79.6K
Markkinointi
$224K
Tuotevastaava
$147K
Myynti
$124K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$159K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Inmar:ssa on Markkinointi at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $224,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Inmar:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $124,375.

