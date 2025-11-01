Ohjelmistosuunnittelija korvaus in India Ingram Micro:ssa vaihtelee ₹925K per year Software Engineer II -tasolta ₹1.65M per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹1.11M. Katso Ingram Micro:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
