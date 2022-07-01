Yrityshakemisto
Infront X
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Infront X Palkat

Infront X:n palkkaväli vaihtelee $43,512:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Projektipäällikkö :lle alaosassa $181,090:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Infront X. Viimeksi päivitetty: 8/12/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Tuotevastaava
$181K
Projektipäällikkö
$43.5K
Ohjelmistoinsinööri
$92.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tekninen ohjelmajohtaja
$161K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Infront X:ssa on Tuotevastaava at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $181,090. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Infront X:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $126,793.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Infront X:lle

Liittyvät yritykset

  • Coinbase
  • Roblox
  • Spotify
  • Tesla
  • Snap
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit