Infosys Associate Palkat sijainnissa United States

Associate mediaanikorvaus in United States Infosys:ssa on yhteensä $57K per year. Katso Infosys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Mediaanipalkka
company icon
Infosys
Associate
Philadelphia, PA
Yhteensä vuodessa
$57K
Taso
JL3B
Peruspalkka
$57K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Infosys-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Associate roolille yrityksessä Infosys in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $68,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Infosys Associate roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $57,000.

