Data-arkkitehti korvaus in India Infosys:ssa vaihtelee ₹455K per year JL3B -tasolta ₹1.53M per year JL5 -tasolle. Katso Infosys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
JL3B
₹455K
₹455K
₹0
₹0
JL3A
₹510K
₹510K
₹0
₹0
JL4
₹734K
₹710K
₹0
₹24.2K
JL5
₹1.53M
₹1.46M
₹14.2K
₹50.7K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Infosys-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)