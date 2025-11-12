Data-arkkitehti korvaus in Greater Dallas Area Infosys:ssa vaihtelee $78K per year ja $140K välillä. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Dallas Area on yhteensä $110K. Katso Infosys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
JL3B
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
$ --
$ --
$ --
$ --
JL5
$98.3K
$98.3K
$0
$0
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Infosys-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)