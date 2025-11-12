Yritysluettelo
Infosys
Infosys Data-arkkitehti Palkat sijainnissa Greater Dallas Area

Data-arkkitehti korvaus in Greater Dallas Area Infosys:ssa vaihtelee $78K per year ja $140K välillä. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Dallas Area on yhteensä $110K. Katso Infosys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
JL3B
Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
Senior Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
JL5
Senior Solution Architect
$98.3K
$98.3K
$0
$0
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Infosys-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-arkkitehti roolille yrityksessä Infosys in Greater Dallas Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $140,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Infosys Data-arkkitehti roolille in Greater Dallas Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $90,000.

Muut resurssit