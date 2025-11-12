Yritysluettelo
Infosys Pilvi­arkkitehti Palkat sijainnissa India

Pilvi­arkkitehti korvaus in India Infosys:ssa on yhteensä ₹3.37M per year JL6 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹2.92M. Katso Infosys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Palkkoja ei löytynyt
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Infosys-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Pilvi­arkkitehti roolille yrityksessä Infosys in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹4,159,962. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Infosys Pilvi­arkkitehti roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,494,858.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Infosys ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

