Infosys
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Järjestelmäinsinööri

  • Greater Hyderabad Area

Infosys Järjestelmäinsinööri Palkat sijainnissa Greater Hyderabad Area

Järjestelmäinsinööri korvaus in Greater Hyderabad Area Infosys:ssa vaihtelee ₹388K per year JL3B -tasolta ₹1.17M per year JL3A -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Hyderabad Area on yhteensä ₹413K. Katso Infosys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Lisää korvaus
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Lähtötaso)
₹388K
₹388K
₹0
₹260.3
JL3A
Senior Systems Engineer
₹1.17M
₹1.17M
₹0
₹0
JL4
Technology Analyst
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
Technology Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Näytä 2 Lisää tasoja
Lisää korvaus
Uusimmat palkkailmoitukset
Uusimmat palkkailmoitukset

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Infosys-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Järjestelmäinsinööri roolille yrityksessä Infosys in Greater Hyderabad Area on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹1,169,760. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Infosys Järjestelmäinsinööri roolille in Greater Hyderabad Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹426,681.

