  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Sivuston luotettavuusinsinööri

Infosys Sivuston luotettavuusinsinööri Palkat

Sivuston luotettavuusinsinööri mediaanikorvaus in India Infosys:ssa on yhteensä ₹779K per year. Katso Infosys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Mediaanipalkka
company icon
Infosys
Site Reliability Engineer
Pune, MH, India
Yhteensä vuodessa
₹779K
Taso
4
Peruspalkka
₹779K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
6 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Infosys?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Infosys-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Sivuston luotettavuusinsinööri roolille yrityksessä Infosys in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,605,554. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Infosys Sivuston luotettavuusinsinööri roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹779,199.

