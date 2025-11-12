Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä korvaus in Greater Bengaluru Infosys:ssa vaihtelee ₹602K per year JL3B -tasolta ₹1.24M per year JL5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Bengaluru on yhteensä ₹602K. Katso Infosys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
JL3B
₹602K
₹602K
₹0
₹0
JL3A
₹622K
₹601K
₹0
₹20.9K
JL4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
₹1.24M
₹1.19M
₹0
₹51.7K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Infosys-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)