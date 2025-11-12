Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in United States Infosys:ssa vaihtelee $64.4K per year JL3B -tasolta $149K per year JL6A -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $100K. Katso Infosys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
JL3B
$64.4K
$64.4K
$0
$0
JL3A
$92.6K
$88.3K
$4.3K
$0
JL4
$88.5K
$88.5K
$0
$0
JL5
$99.9K
$99.3K
$22
$607
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Infosys-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)