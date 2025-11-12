Yritysluettelo
Infosys Full-Stack ohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in San Francisco Bay Area Infosys:ssa vaihtelee $100K per year ja $105K välillä. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $100K. Katso Infosys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

JL3B
Systems Engineer(Lähtötaso)
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
Senior Systems Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
Technology Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
JL5
Technology Lead
$100K
$100K
$0
$0
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Infosys-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Infosys in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $105,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Infosys Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $100,000.

